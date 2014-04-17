Журналисты предложили наказывать нерадивых политиков полным бойкотом

"Среди таких злостных врагов журналистов и свободы слова есть как регионалы с коммунистами, так и нынешние провластные нардепы. Первым в нашем списке стоит свободовец Игорь Мирошниченко".

По словам Андрея Куницкого, "Медиалюстрация" будет не только добиваться максимальной открытости от власти и политиков перед СМИ, но и через общественное давление доводить дело до конца. "В Украине есть несколько медийных сообществ, которые борются активистскими методами против злоупотреблений политиков и чиновников, требуют привлечения их к ответственности и пр. Но на практике все начинается и заканчивается одной - двумя публичными акциями, - говорит активист "Медиалюстрации", - Я помню только один случай, когда журналисты добились наказания Олега Калашникова за избиение журналиста СТБ. Бойкот и активистские мероприятия сделали свое дело. Калашников не попал в список Партии регионов и был исключен из партии. Нужно повторить этот позитивный опыт с нардепом-свободовцем Игорем Мирошниченко".

Читайте такжеМирошниченко "оправдал" свое вчерашнее поведение в НТКУНапомним, 18 марта депутаты от "Свободы" Игорь Мирошниченко, Андрей Ильенко, Богдан Бенюк и другие пришли в кабинет Пантелеймонова, несколько раз его ударили и вынудили написать заявление об отставке. Даже после того, как на защиту Пантелеймонова стали Национальный союз журналистов Украины, Независимый медиапрофсоюз Украины, "Стоп цензуре" и пр. , Игорь Мирошниченко отказался разговаривать с журналистами на эту тему и предложил "перевернуть страницу".

Активисты "Медиалюстрация" не собираются "переворачивать страницу" и обратились в профсоюзные и общественные журналистские организации с призывом организовать эфирный бойкот Мирошниченку. Кроме того, они намерены требовать исключения Мирошниченко из фракции и партии "Свобода" и лишения его депутатского мандата.

Ранее эту идею поддержал лидер "УДАРа" Виталий Кличко. "Общество ждет правовой оценки беспределу нардепов и привлечения их к ответственности. Убежден, что таким поступкам народных депутатов нет объяснения и оправдания. Украине не нужны политические мародеры!" - подчеркнул Кличко.

"И.о. генпрокурора "свободовец" Олег Махницкий пообещал, что расследует это дело и даст объективный ответ, но воз и нене там", - контатирует Андрей Куницкий. - "Поэтому мы инициируем роцесс медиалюстрации политиков и чиновников, игнорирующих СМИ или нарушающих наши права на свободу слова. Ни один чиновник или политик не уйдет от ответственности".