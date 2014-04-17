На границе с Украиной - ударные группировки войск РФ, в Беларуси начались учения

По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", в приграничных с Украиной районах России происходит формирование ударной группировки российских войск.

Об этом в своем Facebook написал координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

В частности, в районах напротив Харьковской, Черниговской и Сумской областей Украины, в непосредственной близости от госграницы, формируются батальонные тактические группы (БТГ).

В составе БТГ идентифицированы военнослужащие частей ВДВ и спецназа ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ.

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Одновременно на территории Беларуси начаты совместные учения Сил специальных операций Вооружённых сил Республики Беларусь и подразделений ВДВ России, отмечает Тымчук.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 апреля, президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» с россиянами сказал: «Совет федерации России предоставил президенту право использовать Вооруженные силы в Украине. Очень надеюсь на то, что мне не придется воспользоваться этим правом и что политико-дипломатическими средствами нам удастся решить все острые, если не сказать острейшие проблемы сегодняшнего дня в Украине».

По словам Путина, ему «доподлинно неизвестен» этнический и национальный состав на юго-востоке Украины. Он признал, что картина там отличается от крымской. «Мы точно знаем, что мы должны помочь этим людям защитить свои права и самостоятельно определить свою судьбу, и за это мы будем бороться», - сказал Путин.