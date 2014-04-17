Российских войск на востоке Украины нет - Путин
11:53, 17 апреля 2014Политика
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Президент РФ назвал чушью сообщения о российских диверсантах на востоке Украины.
Путин запутался, где есть российские войска, а где нет
"Чушь это все - нет на востоке Украины никаких российских подразделений", - сказал он во время "Прямой линии".
По его словам, там находятся только местные жители, и лучшим доказательством этого является то, что они "сняли маски".
Также Путин, отвечая на вопрос о "зеленых человечках", признал, что в Крыму находились российские войска, "чтобы обеспечить свободное волеизъявление народа".
Ранее, 4 марта, Путин в ходе пресс-конференции, посвященной событиям в Украине, заявил, что вооруженные люди в камуфляжной форме, взявшие под контроль ряд объектов в Крыму, являются представителями «местных сил самообороны».
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