Российских войск на востоке Украины нет - Путин

"Чушь это все - нет на востоке Украины никаких российских подразделений", - сказал он во время "Прямой линии".

По его словам, там находятся только местные жители, и лучшим доказательством этого является то, что они "сняли маски".

Также Путин, отвечая на вопрос о "зеленых человечках", признал, что в Крыму находились российские войска, "чтобы обеспечить свободное волеизъявление народа".

Ранее, 4 марта, Путин в ходе пресс-конференции, посвященной событиям в Украине, заявил, что вооруженные люди в камуфляжной форме, взявшие под контроль ряд объектов в Крыму, являются представителями «местных сил самообороны».