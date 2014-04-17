В Мариупольском аэропорту приземлились пять военных вертолетов

Об этом 0629 сообщил источник, приближенный к официальному.

Из вертолетов вышли около 50 человек в военной форме. Сейчас они выгружают снайперские винтовки и гранатометы.

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Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook, что в Мариуполе во время ночной спецоперации три боевика погибли, 13 ранены, 63 – захвачены. По его словам, в ответ на атаку воинской части Национальной гвардии подразделения МВД провели операцию по локализации банды нападающих численностью около 300 человек. Как отметил Аваков, после того, как воинскую часть нападающие забросали зажигательными фугасами и «коктейлями Молотова» и открыли огонь, нацгвардейцы открыли предупредительный огонь, затем выстрелы на поражение. По тревоге были подняты все подразделения милиции МВД Мариуполя. Совместными усилиями вооруженная милиция и бойцы Нацгвардии локализовали и разоружили злоумышленников. На место события были переброшены вертолеты. «По предварительным данным, среди нападающих боевиков – 3 убитых, 13 раненых, 63 задержанных. Изъято оружие, средства связи и телефоны российских операторов. Идет установление личностей задержанных нападающих», - написал Аваков.