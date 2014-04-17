Сдавших оружие десантников будут судить, их бригада будет расформирована

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время заседания парламента.

“Военные, которые виноваты в этом, будут отвечать перед судом”, - подчеркнул Турчинов.

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Он также добавил, что соответствующие поручения получили Министерство обороны и Генеральная прокуратура.

Как сообщал УНИАН, в Минобороны 16 апреля информировали, что в Краматорск вошли шесть единиц бронетехники ВСУ, которая действовала по плану антитеррористической операции, «движение колонны заблокировали местные жители, среди которых были замечены представители российских диверсионно-террористических групп. В результате блокирования экстремисты захватили технику, и колонна направилась в сторону Славянска». По состоянию на 15.00 16 апреля бронетехника располагалась вблизи одного из админзданий в Славянске. Возле нее находились вооруженные лица в военной форме, не имеющие отношения к ВСУ.

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В тот же день журналист, сотрудник Института массовой информации Роман Кабачий со ссылкой на источник из Краматорска на своей странице в Facebook написал, что «16 БТРов плюс штабная машина 25-й десантной бригады из Днепропетровска заблокированы местными жителями, а также приезжими «утками» в количестве около сотни человек на переезде в сторону трассы Дружковка – Донецк».

Сегодня, 17 апреля, в Минобороны сообщили, что 6 единиц техники (БМД) Вооруженных сил Украины, захваченные накануне вооруженными экстремистами, остаются заблокированными в центре города Славянск.

Вместе с тем, по данным Минобороны, 15 единиц бронированной техники (БМД) от Пчелкино на околице Краматорска, по состоянию на 8 часов утра 17 апреля возвращаются к месту постоянной дислокации в Днепропетровской области.

"В результате переговоров военные вышли из окружения с личным оружием и на штатной технике", - заявляет Минобороны.

Ведомство уточняет, что "во избежание жертв среди гражданского населения, военнослужащие отдали затворы от части стрелкового оружия командующему ВДВ, который выступил гарантом неприменения оружия против местных жителей, используемых вооруженными экстремистами в качестве живого щита".