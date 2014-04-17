В Мариуполе милиция разыскивает боевиков, которых не задержали ночью - Турчинов

Проводится розыск террористов, которые не были задержаны в Мариуполе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов.

“Сегодня ночью в Донецкой области, в городе Мариуполе была попытка захвата террористами воинской части с целью завладения оружием и бронетехникой”, - напомнил он.

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По словам Турчинова, после третьей попытки штурма с использованием автоматического оружия, гранат, бутылок с зажигательной смесью преступники были контратакованы Национальной гвардией. “Трое преступников погибли, 13 ранены, 63 преступника захвачены. Остальные разбежались и сейчас преследуются милицией”, - сказал Турчинов.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook, что в Мариуполе во время ночной спецоперации три боевика погибли, 13 ранены, 63 – захвачены. По его словам, в ответ на атаку воинской части Национальной гвардии подразделения МВД провели операцию по локализации банды нападающих численностью около 300 человек. Как отметил Аваков, после того, как воинскую часть нападающие забросали зажигательными фугасами и «коктейлями Молотова» и открыли огонь, нацгвардейцы открыли предупредительный огонь, затем выстрелы на поражение. По тревоге были подняты все подразделения милиции МВД Мариуполя. Совместными усилиями вооруженная милиция и бойцы Нацгвардии локализовали и разоружили злоумышленников. На место события были переброшены вертолеты. «По предварительным данным, среди нападающих боевиков – 3 убитых, 13 раненых, 63 задержанных. Изъято оружие, средства связи и телефоны российских операторов. Идет установление личностей задержанных нападающих», - написал Аваков.

По словам министра, среди служащих МВД потерь нет.