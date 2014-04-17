Сегодня ВР снова рассмотрит проект постановления о возобновлении призыва в армию

Сегодня Верховная Рада должна принять решение по обсужденному накануне вопросу относительно проекта постановления о дополнительных мерах по укреплению обороноспособности Украины в связи с агрессией Российской Федерации (относительно призыва в Вооруженные силы Украины).

Как передает корреспондент УНИАН, также планируется снова рассмотреть вопрос возможности объединения должностей председателя КГГА и мэра Киева.

Читайте такжеВР приняла постановление о поддержке действий Минобороны на востоке Украины

Кроме того, во втором чтении будет рассматриваться законопроект об избрании городских голов по мажоритарной системе абсолютного большинства.

Также народные депутаты рассмотрят законопроект о восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку, и законопроект о реабилитации лиц, которые были незаконно осуждены.

Депутаты также рассмотрят законопроект об Общественном телевидении и радиовещании Украины и законопроект о реформировании государственных и коммунальных СМИ.

Читайте такжеОтказ Рады совместить должности мэра Киева и главы КГГА назвали политической ошибкой

Включить в повестку дня планируется законопроект о Национальной службе борьбы с коррупцией.

Также ожидается образование ВСК по контролю за расследованиями особо резонансных уголовных дел с целью недопущения политических репрессий и предотвращения избежания наказания высшими должностными лицами государства, совершившими преступление, а также ВСК по вопросам расследования фактов массового преследования водителей, которые были участниками мирных акций протеста с использованием колесных транспортных средств, и их привлечения к административной ответственности.