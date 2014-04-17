Сегодня Путин проведет «прямую линию» с россиянами, главный вопрос - Крым

Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин проведет «прямую линию» с россиянами, во время которой ответит на вопросы граждан. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, главной темой для обсуждения будет крымский вопрос, сообщает Радио Свобода.

«Люди так и говорят: спасибо вам за Крым! Многие также спрашивает, чем помочь, выражают желание принять участие в сборе финансовых средств на строительство моста через Керченский пролив. И такой энтузиазм очевиден в общем объеме обращений, что не может не радовать», - сказал Песков.

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По мнению Пескова, Путин также даст оценку санкциям против России со стороны Запада.

«Не сомневаюсь, что президент даст исчерпывающую оценку каким-то санкционным решениям, которые принимались в европейских столицах и в США», - отметил Песков.

Для Крыма и Севастополя во время «прямой линии» Путина предусмотрели специальный номер +7-495-539-24-42.

Нынешняя «прямая линия» будет двенадцатой по счету. В адрес президента России уже поступило около 2 миллионов вопросов.