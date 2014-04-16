Путин - Меркель: Украина на пороге гражданской войны

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что "резкая эскалация конфликта ставит страну, по сути, на грань гражданской войны".

Лидеры России и Германии акцентировали важное значение запланированных на 17 апреля переговоров в четырехстороннем (Россия, Евросоюз, США, Украина) формате. "Выражена надежда, что на встрече в Женеве удастся подать ясный сигнал, способствующий переводу ситуации в мирное русло", - говорится в сообщении.

Президент России также напомнил о важности решения вопросов стабилизации экономики Украины и обеспечения поставок и транзита российского природного газа в Европу.