Путин - Меркель: Украина на пороге гражданской войны
01:35, 16 апреля 2014Политика
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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Украине.
Путин - Меркель: Украина на пороге гражданской войны / REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что "резкая эскалация конфликта ставит страну, по сути, на грань гражданской войны".
Лидеры России и Германии акцентировали важное значение запланированных на 17 апреля переговоров в четырехстороннем (Россия, Евросоюз, США, Украина) формате. "Выражена надежда, что на встрече в Женеве удастся подать ясный сигнал, способствующий переводу ситуации в мирное русло", - говорится в сообщении.
Президент России также напомнил о важности решения вопросов стабилизации экономики Украины и обеспечения поставок и транзита российского природного газа в Европу.
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