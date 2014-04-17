На шахтах Украины усилили охрану
07:18, 17 апреля 2014Политика
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В связи с последними событиями на шахтах востока Украины усилили охрану.
На шахтах усилили охрану
Об этом сообщает Сегодня.
На территориях угольнодобывающих предприятий увеличили количество охранного персонала и перевели его на круглосуточный режим работы.
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