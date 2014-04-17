На шахтах Украины усилили охрану

07:18, 17 апреля 2014
Политика
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В связи с последними событиями на шахтах востока Украины усилили охрану. 

На шахтах усилили охрану

Об этом сообщает Сегодня.

На территориях угольнодобывающих предприятий увеличили количество охранного персонала и перевели его на круглосуточный режим работы.

Читайте такжеШахтеры Донбасса выступили против сепаратизмаКроме того, там опровергли появившиеся недавно слухи о том, что руководство шахт отправляет своих работников на митинги.

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