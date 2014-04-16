Нардеп: Россия массово перебрасывает войска в Крым



Об этом сообщает нардеп Александр Бригинец в своем микроблоге Twitter.

Эту информацию, по словам Бригинца, подтвердили и активисты Украинской справы и Независимых профсоюзов Украины.

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По мнению нардепа, уже через сутки эта техника будет между Крымской и Херсонской областями.