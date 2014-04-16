Нардеп: Россия массово перебрасывает войска в Крым
23:24, 16 апреля 2014Политика
2 0
С 19.00 по киевскому времени на Керченской переправе идет массированная переброска российских войск и техники.
Россия массово перебрасывает войска к Крыму / REUTERS
Об этом сообщает нардеп Александр Бригинец в своем микроблоге Twitter.
Эту информацию, по словам Бригинца, подтвердили и активисты Украинской справы и Независимых профсоюзов Украины.
Читайте такжеФюле: в Украине действуют вооруженные группы из-за границы
По мнению нардепа, уже через сутки эта техника будет между Крымской и Херсонской областями.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter