Рада не поддержала постановление о возобновлении призыва в армию

Как передает корреспондент УНИАН, и.о. президента, председатель ВР Александр Турчинов поставил этот проект постановления на голосование в целом и за него проголосовали лишь 208 народных депутатов из 255 зарегистрированных в сессионном зале.

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В частности от Партии регионов и КПУ не проголосовал ни один депутат.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Туричнов заявил, что Верховная Рада завтра вернется к рассмотрению проекта постановления о дополнительных мерах по укреплению обороноспособности Украины в связи с агрессией Российской Федерации.

Председатель ВР провел "сигнальное" голосование по этому вопросу, по результатам которого "за" высказались лишь 190 депутатов. Соответственно, спикер отметил, что завтра, при условии большего присутствия депутатов, проект постановления будет рассматриваться вновь.