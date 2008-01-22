Ющенко не хочет выпускать Тимошенко за границу?
Почему визит Президента в РФ готовит Богатырёва
Поручение секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисе БОГАТЫРЕВОЙ готовить визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в РФ свидетельствует о попытках ограничить международные контакты премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.
|Михаил Погребинский
Он напомнил, что ранее заседания межгосударственной комиссии готовились на уровне премьер-министра Украины.
По словам М.ПОГРЕБИНСКОГО, это решение Президента можно воспринимать как «ревность и нежелание, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО вела какие-то переговоры с Кремлем».
По его мнению, В.ЮЩЕНКО хочет оставить «это направление работы за собой».
Политолог убежден, что «никто ее (Р.БОГАТЫРЕВУ – УНИАН) всерьез воспринимать в Кремле не будет». По его словам, она может договариваться, «когда там Президента встречать, где он будет жить».
М.ПОГРЕБИНСКИЙ отмечает, что, в сущности, Р.БОГАТЫРЕВА является не более чем помощником Президента Украины, и потому с ней всерьез никто не будет обсуждать газовые вопросы, вопросы границ и условий базирования Черноморского флота.
«Это просто попытка Президента Украины ограничить Ю.ТИМОШЕНКО в ее международных контактах», - подчеркнул политолог.
Как сообщал УНИАН, 21 января пресс-служба Президента Украины сообщила, что Виктор ЮЩЕНКО и Президент РФ Владимир ПУТИН договорились о рабочей поездке 28-30 января в Москву секретаря СНБО Р.БОГАТЫРЕВОЙ для подготовки визита Президента Украины в РФ, где 12 февраля состоится второе заседание украинско-российской межгосударственной комиссии.