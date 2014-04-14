СБУ: На востоке силами российских диверсантов осуществляется военная агрессия
16:49, 14 апреля 2014Политика
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Документально подтвержденные материалы Службы безопасности Украины свидетельствуют о том, что в восточной части Украины происходит широкомасштабная военная агрессия Российской Федерации, которая осуществляется силами разведывательно-диверсионных групп ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ.
СБУ заявили, что документируют действия террористов
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.
«Эти группы, используя тяжелое вооружение, захватывают здания правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления», - говорится в сообщении.
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Как подчеркнули в СБУ, целью деятельности этих диверсионных групп является террор местного населения, срыв переговоров в формате Украина-США-ЕС-РФ и уничтожение украинских правоохранителей.
Служба безопасности Украины осуществляет мероприятия по документированию преступной деятельности таких групп, добавили в пресс-центре.
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