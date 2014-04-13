Захваты райотделов и СБУ в Донецкой области квалифицированы как терроризм

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Донецкой области.

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В нем отмечается, что 12-13 апреля вооруженными группами лиц были совершены нападения на отделения милиции в городах Славянске, Краматорске, Красном Лимане и Енакиево. В городе Славянске неизвестные также совершили нападение на отдел Служи Безопасности, сообщает Остров.

После захвата зданий террористами было захвачено оружие, которое хранилось отделах милиции.

По каждому факту вооруженных нападений данные внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ст.258 Уголовного Кодекса Украины (террористический акт). Расследование указанных преступлений проводит следственный отдел УСБУ в Донецкой области.

Ход следствия находится на личном контроле прокурора Донецкой области.