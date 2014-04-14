В Одессе информация о минировании аэропорта оказалась ложной

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, после проведения тщательного обследования аэропорта и прилегающей территории каких-либо устройств, которые представляли бы угрозу для жизни и здоровья людей, правоохранители не обнаружили.

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В настоящее время милиция принимает меры по установлению лица, предоставившего ложное сообщение о заминировании, для привлечения его к ответственности.

«Подчеркиваем, что указанные деяния наказываются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины», - сообщили в отделе.

В пресс-службе аэропорта пояснили, что в рамках мероприятий по выявлению взрывоопасных устройств были проведены меры по эвакуации пассажиров и сотрудников предприятия.

«Пассажиры прибывших рейсов некоторое время ожидали на борту самолетов.

Мы выражаем благодарность сотрудникам правоохранительных органов, СБУ и ГСЧС за проявленный профессионализм. Приносим свои извинения пассажирам за причиненные неудобства. На данный момент аэропорт работает в штатном режиме», - сказали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 10.00 по спецлинии «102» поступило сообщение от неизвестного о том, что международный аэропорт «Одесса» заминирован.

2 апреля в Одессе из-за ложного сообщения о минировании с железнодорожного вокзала (ст.Одесса- Главная) эвакуировали 600 человек, 23 марта - из международного аэропорта «Одесса» и железнодорожного вокзала - более 1,7 тыс. человек.