В Москве оппозиция проводит «Марш правды»
15:18, 13 апреля 2014Политика
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В столице России, Москве, на проспекте Сахарова оппозиция проводит митинг «Марш правды».
Марш правды в Москве / REUTERS
Как передает радио «Свобода», активисты оппозиционных партий и движений выступают под лозунгами «За честные и независимые СМИ», «Против лжи на телеэкранах», «За открытое общество, против ксенофобии».
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Ожидается, что на митинге выступят, в частности, писатель Дмитрий Быков, политолог Георгий Сатаров, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Алексей Кортнев.
Акция согласована с московскими властями. Подобные меры, как ожидается, сегодня пройдут в других российских городах.
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