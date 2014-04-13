В Москве оппозиция проводит «Марш правды»

Как передает радио «Свобода», активисты оппозиционных партий и движений выступают под лозунгами «За честные и независимые СМИ», «Против лжи на телеэкранах», «За открытое общество, против ксенофобии».

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Ожидается, что на митинге выступят, в частности, писатель Дмитрий Быков, политолог Георгий Сатаров, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Алексей Кортнев.

Акция согласована с московскими властями. Подобные меры, как ожидается, сегодня пройдут в других российских городах.