Лукашенко считает Турчинова легитимным и.о. президента Украины

"В этом плане, на мой взгляд, все логично. По их Конституции, если нет президента, то его обязанности исполняет руководитель Верховной Рады. Так и произошло. Я считаю, что у них в стране президента нет. По Конституции, президент должен быть. За статьей Конституции президента должен замещать Турчинов. Итак, для меня он абсолютно легитимный и Верховная Рада абсолютно легитимна", - сообщил президент Беларуси, сообщает сегодня ИТАР-ТАСС.

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Касаясь личной встречи с Турчиновым, Лукашенко рассказал о том, как и.о. президента Украины видит ситуацию, что сложилась в стране. "Он не убедил меня во многих вещах, но некоторые моменты были интересны", - отметил белорусский лидер. Лукашенко отметил, что "Турчинов воспринимает правильно ситуацию, которая у них складывается".