Лукашенко считает Турчинова легитимным и.о. президента Украины
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает легитимным назначение Александра Турчинова и.о. президента Украины.
"В этом плане, на мой взгляд, все логично. По их Конституции, если нет президента, то его обязанности исполняет руководитель Верховной Рады. Так и произошло. Я считаю, что у них в стране президента нет. По Конституции, президент должен быть. За статьей Конституции президента должен замещать Турчинов. Итак, для меня он абсолютно легитимный и Верховная Рада абсолютно легитимна", - сообщил президент Беларуси, сообщает сегодня ИТАР-ТАСС.
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Касаясь личной встречи с Турчиновым, Лукашенко рассказал о том, как и.о. президента Украины видит ситуацию, что сложилась в стране. "Он не убедил меня во многих вещах, но некоторые моменты были интересны", - отметил белорусский лидер. Лукашенко отметил, что "Турчинов воспринимает правильно ситуацию, которая у них складывается".