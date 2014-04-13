Во время антитеррористической операции один правоохранитель погиб, двое ранены
18:25, 13 апреля 2014Политика
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Во время антитеррористической операции украинских силовиков в Славянске Донецкой области пострадали трое правоохранителей.
Во время антитеррористической операции один правоохранитель погиб, двое ранены - источник
Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, по предварительной информации, один правоохранитель убит, двое ранены.Читайте такжеВо время антитеррористической операции в Славянске пострадали три украинских силовика
"Это произошло возле одного из блокпостов, которые создали сепаратисты. На подступах к нему они открыли огонь на поражение по правоохранителям", - отметил источник.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Славянске, где сепаратисты захватили здания милиции и СБУ и завладели оружием, началась антитеррористическая операция под руководством СБУ.
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