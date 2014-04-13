Во время антитеррористической операции один правоохранитель погиб, двое ранены

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, по предварительной информации, один правоохранитель убит, двое ранены.Читайте такжеВо время антитеррористической операции в Славянске пострадали три украинских силовика

"Это произошло возле одного из блокпостов, которые создали сепаратисты. На подступах к нему они открыли огонь на поражение по правоохранителям", - отметил источник.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Славянске, где сепаратисты захватили здания милиции и СБУ и завладели оружием, началась антитеррористическая операция под руководством СБУ.