Во время антитеррористической операции один правоохранитель погиб, двое ранены

18:25, 13 апреля 2014
Политика
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Во время антитеррористической операции украинских силовиков в Славянске Донецкой области пострадали трое правоохранителей.

Славянск, сепаратисты, блокпост

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, по предварительной информации, один правоохранитель убит, двое ранены.Читайте такжеВо время антитеррористической операции в Славянске пострадали три украинских силовика

"Это произошло возле одного из блокпостов, которые создали сепаратисты. На подступах к нему они открыли огонь на поражение по правоохранителям", - отметил источник.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Славянске, где сепаратисты захватили здания милиции и СБУ и завладели оружием, началась антитеррористическая операция под руководством СБУ.

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