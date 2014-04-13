Решения заседания СНБО объявят утром - активист
03:59, 13 апреля 2014Политика
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Решения, принятые на срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны объявят сегодня утром.
Автомайдан пикетировал СНБО / Facebook Oleksandr Kravtsov
Об этом сообщил активист Автомайдана, участник пикета заседания СНБО Александр Кравцов на своей странице в Facebook.
"Решения СНБО озвучат уже утром, поскольку, согласно закону, это может сделать только Турчинов или Парубий. Так нам сообщил усталый чиновник СНБО, который вышел к пикету", - написал Кравцов.
Напомним, вчера вечером и.о. Президента Украины Александр Турчинов созвал срочное заседание СНБО в связи с активизацией российской подрывной деятельности на востоке Украины.
По данным украинских СМИ, на заседании могло обсуждаться введение чрезвычайного положения.
В то же время, пресс-служба Турчинова сообщила только о том, что на заседании говорили об "антитеррористических мерах".
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