Решения заседания СНБО объявят утром - активист

Об этом сообщил активист Автомайдана, участник пикета заседания СНБО Александр Кравцов на своей странице в Facebook.

"Решения СНБО озвучат уже утром, поскольку, согласно закону, это может сделать только Турчинов или Парубий. Так нам сообщил усталый чиновник СНБО, который вышел к пикету", - написал Кравцов.

Напомним, вчера вечером и.о. Президента Украины Александр Турчинов созвал срочное заседание СНБО в связи с активизацией российской подрывной деятельности на востоке Украины.

По данным украинских СМИ, на заседании могло обсуждаться введение чрезвычайного положения.

В то же время, пресс-служба Турчинова сообщила только о том, что на заседании говорили об "антитеррористических мерах".