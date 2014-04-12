Турчинов уволил главу Донецкой СБУ

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте и.о. главы государства.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Донецке пророссийские митингующие штурмом захватили здание облгосадминистрации, требуя немедленного созыва внеочередной сессии облсовета и принятия депутатами решения о проведения в регионе референдума о присоединении к России. Сепаратисты до сих пор удерживают здание ОГА.

Сегодня группа вооруженных людей, которые назвалась «Инициативной группой Донецкой республики»,захватила административный райотдел милиции, здание СБУ и горадминистрацию в Славянске Донецкой области.

СМИ сообщили о появлении на территории области военнослужащих без опознавательных знаков, похожих на крымских "зеленых человечков". СНБО проводит срочное заседание.