СМИ: Здание МВД в Славянске захватили крымские сепаратисты

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на самих журналистов.

По словам журналистов, в Славянске вооруженные сепаратисты, захватившие обуправление МВД Донецкой области, захватили их сразу, как только они приблизились к периметру здания.

Читайте такжеВооруженные люди захватили еще один горотдел милиции в Донецкой области - СМИ"Завели в захваченный отдел милиции, обыскали", - отметили журналисты.

Через некоторое время их отпустили за периметр, запретив работать дальше, и угрожали им.

По словам работников СМИ, вооруженные люди, захватившие здание МВД, не похожи на "зеленых человечков", "это не российский спецназ", отмечают журналисты.

Вместе с тем боец, который обыскивал прессу, заявил, что отдел милиции Славянская захватила самооборона Крыма.

Напомним, сегодня на территории Донецкой области произошли беспорядки под сепаратистскими лозунгами. Вооруженные люди захватили горотдел милиции и админздание СБУ в Славянске.