Бильдт: ЕС должен помогать Украине преодолеть кризис

Об этом в эфире "Шустер LIVE" заявил министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.

"Мы сделаем, должны сделать больше. Это наша обязанность. У вас обанкротилась экономика, вам нужны огромные реформы, очень серьезная помощь", - сказал он.

Бильдт заявил, что Евросоюз должен помогать Украине преодолеть кризис, но и парламент и правительство должны "предпринять определенные меры, чтобы ЕС мог предоставить ту помощь, которую мы хотим, и, я надеюсь, сможем".

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По его словам, Соглашение об ассоциации Украины и ЕС - документ, который должен быть подтвержден реальными действиями.

"Большая часть производимого в Украине уже соответствует европейским требованиям, но нужно модернизировать украинскую экономику, впрочем, как и шведскую", - добавил Бильдт.