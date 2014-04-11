Президент Freedom House: Санкции ЕС и США далеки от того, что нужно

Об этом он сказал в ходе 7-го Киевского форума безопасности, сообщили УНИАН в пресс-службе форума.

По словам Кремера, накануне он побывал на Майдане Незалежности в Киеве и видел "мощные символы" того, что произошло на Майдане.

"Я был до этого в Каире в 2011 году после январских событий, когда около 1 тыс. 100 человек были убиты силами безопасности, где египтяне также искали лучшего будущего для своей страны. Они принесли жертвы, но революция была украдена у них. И требование прав человека, и уважение к этим правам уже не существует в Египте. Мы должны не допустить этого в Украине", - отметил президент Freedom House.

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По его словам, то, что Украина расположена в сердце Европы, это ключевой аспект для Запада. "Европа должна быть мирной. Запад несет ответственность за помощь Украине, помощь политическую, финансовую, экономическую, совещательную, военную помощь, обмен разведданными, чтобы Украина могла защитить себя и отразить угрозу и агрессию, которую собой представляет Путин и Россия", - считает Кремер.

Он выразил мнение, что в случае российской агрессии Запад не может стоять в стороне и говорить, что ничего не происходит. "Когда мы на Западе говорим, что что-то неприемлемо, это просто слова, а нужно наполнить эти слова содержанием, показать, отчего это неприемлемо. Два раунда санкций ЕС и США были достойным ответом, но это далеко от того, что нужно", - прибавил Кремер.

"Если мы не заставим Путина заплатить высокую цену, то не только Украина окажется в кризисе, мы сами будем иметь намного больший кризис - наши враги не будут нас бояться, а наши друзья не будут иметь у нас уверенности", - считает Кремер.

Как заявил президент Freedom House, альтернатив применению санкций против России нет. "Пришло время показать решительность, и Запад должен стать в полной солидарности в защиту Украины перед угрозой, которую создал Путин. Мы не должны воспринимать ни де-факто, ни де-юре аннексии Крыма", - сказал он.