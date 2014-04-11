Аксенов заставит чиновников и правоохранителей отказаться от украинского гражданства

09:56, 11 апреля 2014
Политика
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Незаконная крымская власть заставит государственных служащих и силовиков, желающих сохранить свою должность, отказаться от украинского паспорта.

Аксенов / REUTERS

Об этом в эфире ток-шоу "Гравитация" на телеканале ATR заявил незаконный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, передает 15 минут. 

Остальные категории граждан, по его словам, не обязаны отказываться от украинского гражданства.Читайте такжеКрымчане стоят в длинных очередях, чтобы остаться украинцами

По словам Аксенова, крымские чиновники не могут иметь "паспорта других государств". 

"Мы четко говорим, что должны это (отказаться от паспорта, -Прим.Ред.) сделать  все госслужащие и силовики", — заявил незаконный премьер-министр.

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