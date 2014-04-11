Аксенов заставит чиновников и правоохранителей отказаться от украинского гражданства
09:56, 11 апреля 2014Политика
0 0
Незаконная крымская власть заставит государственных служащих и силовиков, желающих сохранить свою должность, отказаться от украинского паспорта.
Аксенов заставит госслужащих отказаться от украинского паспорта / REUTERS
Об этом в эфире ток-шоу "Гравитация" на телеканале ATR заявил незаконный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, передает 15 минут.
Остальные категории граждан, по его словам, не обязаны отказываться от украинского гражданства.Читайте такжеКрымчане стоят в длинных очередях, чтобы остаться украинцами
По словам Аксенова, крымские чиновники не могут иметь "паспорта других государств".
"Мы четко говорим, что должны это (отказаться от паспорта, -Прим.Ред.) сделать все госслужащие и силовики", — заявил незаконный премьер-министр.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter