Аксенов заставит чиновников и правоохранителей отказаться от украинского гражданства

Об этом в эфире ток-шоу "Гравитация" на телеканале ATR заявил незаконный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, передает 15 минут.

Остальные категории граждан, по его словам, не обязаны отказываться от украинского гражданства.Читайте такжеКрымчане стоят в длинных очередях, чтобы остаться украинцами

По словам Аксенова, крымские чиновники не могут иметь "паспорта других государств".

"Мы четко говорим, что должны это (отказаться от паспорта, -Прим.Ред.) сделать все госслужащие и силовики", — заявил незаконный премьер-министр.