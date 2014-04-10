В Луганске возле захваченной СБУ возросло количество митингующих

Как передает корреспондент УНИАН, несмотря на резкое похолодание и дождь, около 20.30, окруженная баррикадами территория заполнена людьми. В толпе также замечены сотрудники правоохранительных органов в штатском.

Усилительная аппаратура у входа в Управление замотанная в клеенку, звук искажен, поэтому выступающих не много. Активисты утверждают, что им необходимо продержаться до 5 часов утра.

Читайте такжеСМИ: Сепаратисты в Луганске строили тенты, а не виселицы, и ничего не воровали в синагогеС двух сторон баррикад на пропускных пунктах постоянно дежурят активисты, у некоторых людей, которые вызывают подозрение или очень молодых на вид проверяют паспорта. По периметру захваченной территории и в близлежащих дворах также рассредоточено группы людей, которые следят за передвижением окружающих.

Стоит отметить, что сегодня вечером более заметна организация и слаженность действий среди тех, кто блокирует здание СБУ и контролирует захваченный периметр.