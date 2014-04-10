Яценюк предложил генпрокурору "попробовать" ягнятину Госуправления по 543 гривны за кг

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Я уже обратился к Генеральному прокурору, чтобы его ведомство вместе со следователями "попробовали" ягнятину, которую хотят купить для ГУД.

Об этом пишет УП.

Читайте такжеЧиновникам закупили новый корм: ягнятину по 543 гривни и сыр по 351 гривни за килограмм

Как известно, ГП ГУД по обслуживанию официальных мероприятий "Гарант-сервис" по результатам тендеров заключило ряд соглашений на поставку продуктов питания на общую сумму 7 млн гривен.