Яценюк предложил генпрокурору "попробовать" ягнятину Госуправления по 543 гривны за кг
16:38, 10 апреля 2014Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился к генеральному прокурору по поводу закупки Государственным управлением делами дорогой ягнятины.
Яценюк узнал о дорогущую ягнятину Духе
Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
"Я уже обратился к Генеральному прокурору, чтобы его ведомство вместе со следователями "попробовали" ягнятину, которую хотят купить для ГУД.
Об этом пишет УП.
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Как известно, ГП ГУД по обслуживанию официальных мероприятий "Гарант-сервис" по результатам тендеров заключило ряд соглашений на поставку продуктов питания на общую сумму 7 млн гривен.
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