Яценюк предложил генпрокурору "попробовать" ягнятину Госуправления по 543 гривны за кг

16:38, 10 апреля 2014
Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился к генеральному прокурору по поводу закупки Государственным управлением делами дорогой ягнятины.

Яценюк дізнався про дорогущу ягнятину ДУСі

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Я уже обратился к Генеральному прокурору, чтобы его ведомство вместе со следователями "попробовали" ягнятину, которую хотят купить для ГУД.

Об этом пишет УП.

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Как известно, ГП ГУД по обслуживанию официальных мероприятий "Гарант-сервис" по результатам тендеров заключило ряд соглашений на поставку продуктов питания на общую сумму 7 млн гривен.

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