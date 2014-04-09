Здание луганской СБУ удерживают полторы тысячи вооруженных сепаратистов - журналист

Об этом в эфире Громадського ТВ рассказал местный журналист Сергей Иванов.

У этих людей на руках больше оружия, чем находилось на хранении в помещении СБУ. То есть, есть смысл говорить, что вооружали сепаратистов заранее, считает журналист.

Кроме того, у Сергея Иванова есть информация, что, как минимум, один из мятежников вооружен гранатометом.