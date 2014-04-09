Голомша: За всю историю Украина еще не сталкивалась с таким масштабом злоупотреблений

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Призываю коллег из Службы безопасности Украины и органов внутренних дел объединить усилия для скорейшего раскрытия массовых убийств, которые произошли во время мирных акций протеста, а также расследование всех коррупционных схем в сфере экономики и финансов в период с 2010 по 2014 год», - отметил Голомша.

Также Первый заместитель Генерального прокурора сказал, что благодаря эффективному сотрудничеству с СБУ, МВД, а также Национальным банком Украины, правоохранительным органам уже удалось разоблачить 14 финансовых учреждений, через которые было отмыто 140 млрд гривен государственных и бюджетных средств.

«За всю историю Украины правоохранительные органы не сталкивались с таким масштабом злоупотреблений и нарушений в финансовой и экономической сферах, как мы увидели на примерах деятельности отдельных должностных лиц. Это была четкая иерархическая структура преступной организации, которая начиналась с властных структур, где продумывались различные схемы для отмывания государственных средств через так называемые «стиральные банки» и «налоговые ямы». Сегодня мы проводим активную работу по документированию всех этих преступлений», - акцентировал Голомша.

Среди основных причин, по которым произошли указанные злоупотребления, первый заместитель Генерального прокурора назвал неудовлетворительную и неэффективную работу соответствующих спецподразделений.

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«В самом начале нашей работы мы столкнулись с ситуацией, когда спецподразделения по борьбе с организованной преступностью, ответственные лица и службы, которые призваны документировать и расследовать коррупционные преступления в органах государственной власти, в том числе в высших эшелонах власти, такой работы не проводили. Несмотря на то, что журналистами и общественными организациями уже были наработаны соответствующие материалы, правоохранительные органы этими расследованиями не занимались», - сообщил первый заместитель Генерального прокурора.

Подытоживая, Голомша выразил надежду, что определенные координационным совещанием совместные мероприятия помогут активизировать работу по разоблачению всех преступных деяний прежней власти.