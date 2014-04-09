В Луганск ввели БТРы из-за захваченной СБУ - СМИ

В Луганск в связи с действиями сепаратистов, которые захватили здание СБУ, ввели БТРы. Военная техника пришла из Днепропетровска, сообщает ТСН.ua.

Такую информацию корреспонденту ТСН подтвердил источник в МВД.

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Однако неизвестно, где размещены военные машины, их количество и будут ли они применяться.

Напомним, сепаратисты несколько дней удерживают здание СБУ в Луганске. Во вторник, 8 апреля, появилось сообщение о заминировании. Пророссийские активисты взяли в заложники около шести десятков человек. В настоящее время из плена отпустили уже 56.