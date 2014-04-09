Сепаратисты в Луганске освободили еще пятерых заложников, переговоры продолжаются

07:44, 09 апреля 2014
Политика
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По результатам переговоров, сепаратисты отпустили еще 5 человек.

Сепаратисти випустили ще 5 осіб / REUTERS

Переговоры об освобождении здания СБУ в Луганске продолжаются. По результатам переговоров с пророссийски настроенными активистами, 56 человек смогли покинуть помещение. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По его данным, люди вышли без оружия, никто из них никаких травм не получил.

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«Лица, которые продолжают блокировать помещение, предоставили также возможность посетить его некоторым народным депутатам Украины, которые после этого беспрепятственно покинули здание», - добавили в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду после переговоров пророссийскими радикалами, захватившими здание Управления СБУ в Луганской области вышли 51 человек.

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