Сепаратисты в Луганске освободили еще пятерых заложников, переговоры продолжаются

Переговоры об освобождении здания СБУ в Луганске продолжаются. По результатам переговоров с пророссийски настроенными активистами, 56 человек смогли покинуть помещение. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По его данным, люди вышли без оружия, никто из них никаких травм не получил.

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«Лица, которые продолжают блокировать помещение, предоставили также возможность посетить его некоторым народным депутатам Украины, которые после этого беспрепятственно покинули здание», - добавили в пресс-центре.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду после переговоров пророссийскими радикалами, захватившими здание Управления СБУ в Луганской области вышли 51 человек.