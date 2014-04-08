Около здания СБУ в Луганске готовят коктейли Молотова и просят женщин уйти с баррикад

Около захваченного пророссийскими активистами СБУ проходит молебен при участии православного священника. Об этом сообщает корреспондент 0642.ua.

Возможно, это священник из храма св. мучеников Гурия, Самона, Авива (Всех скорбящих Радости) около областной библиотеки им. Горького, которая расположена почти напротив здания СБУ.

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Несколько «гвардейцев» готовят коктейли Молотова. Женщин просят уйти с баррикад.

Сейчас к зданию СБУ подъезжают машины с продуктами, ГАИшники их пропускают на забаррикадированную территорию.

На крыше СБУ находится около десятка человек с триколором.

Митингующие ждут два автобуса Национальной гвардии, несколько танков и 20 БТРов.