Лавров требует от Украины отчета по проекту новой Конституции

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Никакой информации о том, что конкретно обсуждается, какие конкретно концепции закладываются в этот очередной проект основного закона Украины, не поступало", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Читайте такжеЛавров призвал Дещицу уважительно относиться к "законным требованиям" сепаратистовПо словам министра, Россия пыталась получить соответствующие разъяснения у главы МИД Украины Андрея Дещицы, а также у госсекретаря США Джона Керри, так как известно, что американцы вовлечены в процесс подготовки новой украинской конституции.

"Мы внятных разъяснений не получили. Мы только слышим из уст то господина (Арсения) Яценюка, то господина (Александра) Турчинова, что никакой федерализации не будет, дадут какие-то новые полномочия регионам", - отметил Лавров.