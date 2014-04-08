Против силовиков на востоке применяли оружие, есть тяжелораненые - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента.

“В воскресенье началась заранее запланированная, скоординированная провокация против нашей страны, которая была организована спецслужбами Российской Федерации”, - сказал он.

Турчинов отметил, что практически одновременно были захвачены облгосадминистрации в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Турчинов проинформировал, что вчера вечером здание УСБУ в Донецке освобождено от преступников, сегодня утром полностью освобождена от сепаратистов Харьковская облгосадминистрация.

“Причем, во время освобождения администрации против работников милиции применялись как оружие, так и ручные гранаты, и несколько сотрудников силовых структур получили тяжелые ранения”, - сказал Турчинов.

Читайте такжеМилиция взяла под контроль телебашню в Харькове, которую пытались захватить сепаратистыОн отметил, что во время освобождения Харьковской облгосадминистрации было задержано 70 человек.

Турчинов выразил надежду, что в ближайшее время также будут освобождены помещения Луганской и Донецкой облгосадминистраций.

“Попытки сепаратистов начать провокации в Днепропетровской и Николаевской областях локализованы”, - сообщил и.о. президента.

Он поблагодарил всех работников силовых структур за выполнение обязанностей.