Против силовиков на востоке применяли оружие, есть тяжелораненые - Турчинов
И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов отмечает, что в восточных регионах сепаратисты применили против работников правоохранительных органов оружие, некоторые милиционеры получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента.
“В воскресенье началась заранее запланированная, скоординированная провокация против нашей страны, которая была организована спецслужбами Российской Федерации”, - сказал он.
Турчинов отметил, что практически одновременно были захвачены облгосадминистрации в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.
Турчинов проинформировал, что вчера вечером здание УСБУ в Донецке освобождено от преступников, сегодня утром полностью освобождена от сепаратистов Харьковская облгосадминистрация.
“Причем, во время освобождения администрации против работников милиции применялись как оружие, так и ручные гранаты, и несколько сотрудников силовых структур получили тяжелые ранения”, - сказал Турчинов.
Читайте такжеМилиция взяла под контроль телебашню в Харькове, которую пытались захватить сепаратистыОн отметил, что во время освобождения Харьковской облгосадминистрации было задержано 70 человек.
Турчинов выразил надежду, что в ближайшее время также будут освобождены помещения Луганской и Донецкой облгосадминистраций.
“Попытки сепаратистов начать провокации в Днепропетровской и Николаевской областях локализованы”, - сообщил и.о. президента.
Он поблагодарил всех работников силовых структур за выполнение обязанностей.