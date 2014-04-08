Милиция взяла под контроль телебашню в Харькове, которую пытались захватить сепаратисты
Харьковская региональная передающая телебашня находится под контролем милиции.
Харьковская региональная передающая телебашня, которую вчера пытались захватить пророссийски настроенные активисты, находится под контролем милиции.
Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.
«7 апреля неизвестные лица пришли с намерениями в ультимативной форме обратиться к ее руководству, чтобы возобновить вещание российских телеканалов. Благодаря своевременному вмешательству в данную ситуацию работников милиции конфликт удалось быстро локализовать», - говорится в сообщении.
Информация об этом происшествии поступила в дежурную часть Дзержинского райотдела милиции вчера, 7 апреля, около 22.00. По указанному адресу немедленно отправились представители руководства райотдела и следственно-оперативная группа.
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«Правоохранители пообщались с активистами и доказали им, что свою гражданскую позицию необходимо проявлять исключительно в правовом поле. Во время переговоров был достигнут позитивный результат. Граждане согласились оформить свои требования в письменной форме и предоставить руководству передающей телебашни для принятия соответствующего решения», - отметили в милиции.
В настоящее время работники милиции обеспечивают охрану общественного порядка, как на территории телебашни, так и вокруг нее.
Как сообщал УНИАН, вчера, 7 апреля, вечером пророссийски настроенные молодчики захватили студию местного телеканала АТН. Они намеревались выйти в прямой эфир и обратиться к гражданам.