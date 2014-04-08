Милиция взяла под контроль телебашню в Харькове, которую пытались захватить сепаратисты

Харьковская региональная передающая телебашня, которую вчера пытались захватить пророссийски настроенные активисты, находится под контролем милиции.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

«7 апреля неизвестные лица пришли с намерениями в ультимативной форме обратиться к ее руководству, чтобы возобновить вещание российских телеканалов. Благодаря своевременному вмешательству в данную ситуацию работников милиции конфликт удалось быстро локализовать», - говорится в сообщении.

Информация об этом происшествии поступила в дежурную часть Дзержинского райотдела милиции вчера, 7 апреля, около 22.00. По указанному адресу немедленно отправились представители руководства райотдела и следственно-оперативная группа.

Читайте такжеВ Харькове около 50 молодых людей ворвались в офис телеканала АТН

«Правоохранители пообщались с активистами и доказали им, что свою гражданскую позицию необходимо проявлять исключительно в правовом поле. Во время переговоров был достигнут позитивный результат. Граждане согласились оформить свои требования в письменной форме и предоставить руководству передающей телебашни для принятия соответствующего решения», - отметили в милиции.

В настоящее время работники милиции обеспечивают охрану общественного порядка, как на территории телебашни, так и вокруг нее.

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 апреля, вечером пророссийски настроенные молодчики захватили студию местного телеканала АТН. Они намеревались выйти в прямой эфир и обратиться к гражданам.