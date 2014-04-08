Лавров призвал Дещицу уважительно относиться к "законным требованиям" сепаратистов

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.

«Была подчеркнута необходимость уважительного отношения к чаяниям жителей юго-востока Украины, недопущения попыток силового реагирования на законные требования в отношении обеспечения их языковых, культурных и социально-экономических прав», - говорится в сообщении.

Лавров подтвердил позицию России о путях выхода из внутриполитического кризиса в Украине. Он призвал власти Украины «принять срочные меры по организации общенационального диалога с участием всех политических сил и регионов Украины, проведению с учетом их интересов глубокой конституционной реформы, выразив готовность России поддержать этот процесс вместе с Евросоюзом и США».

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Разговор состоялся по инициативе украинской стороны, отметили в МИД РФ.

Как сообщал УНИАН, по информации укранского МИД, во время этого разговора Дещицы заявил Лаврову о недопустимости внешнего вмешательства в дела Украины и призвал российскую сторону обеспечить выполнение предыдущих договоренностей о деэскалации безопасности положения вокруг украинских границ.

Во время телефонного разговора, «речь шла также о защите прав и свобод граждан Украины в Автономной Республике Крым и неприемлемость силовых действий и любых форм принуждения, которое испытывают сегодня наши соотечественники».

Собеседники договорились провести в ближайшее время встречу и продолжить диалог, говорится в сообщении.

Напомним, 6-7 апреля в Донецке, Харькове и Луганске немногочисленные акции агрессивно настроенных людей с пророссийскими лозунгами захватывали здания ОГА и других госучреждений.