СБУ задержала российского разведчика за организацию сепаратистских акций в Луганске (аудио)

" Банных, 1985 г.р., зарегистрирован по адресу в/ч 13204, которая входит в состав ГРУ ГШ ВС Российской Федерации, непосредственно организовывал и координировал с территории РФ работу диверсионной группы, которая действовала в Украине. Целью этих глубоко законспирированных групп было свержение конституционного строя и захват власти, осуществление террористических актов, разжигание сепаратизма и дестабилизация ситуации в восточных регионах нашего государства", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.Читайте такжеСобытия на востоке Украины - это вторая волна спецоперации России - Турчинов

В начале марта четырех членов одной из таких групп, которая выполняла специальное задание по организации негласной антигосударственной кампании на Донетчине, - гражданина РФ. Негриенко, граждан Украины М. Чумаченко, В. Иванова и О. Головина СБУ задержала в Донецке за организацию массовых мероприятий с целью свержения конституционного строя, распространение антигосударственных настроений среди населения, провоцирование к радикальным действиям, захват государственных зданий.

По факту противоправной деятельности указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 15, ч. 1 ст. 294, ч.1 ст. 263, ч.1 ст.109 и ч.1 ст.110 Уголовного кодекса Украины. Все четверо находятся под стражей.

Как сообщалось ранее, В.Негриенко в Донецке организовывал подпольные ячейки, пытался привлечь к противоправной деятельности спецназовцев МВД Украины, обеспечивал экстремистов оружием и взрывчаткой, согласуя эти действия со Р.Банных.

Об этом свидетельствуют материалы зафиксированных телефонных переговоров Негриенко и Банных, во время которых они обсуждают детали встречи групп «российских туристов», вооружение провокаторов под видом пророссийских митингующих.

Службой безопасности Украины расследуются обстоятельства подготовки Негрієнком взрывов в общественных местах с массовым пребыванием людей. При задержании 10 марта он имел при себе взрывчатое вещество с электродетонаторами и поражающими элементами. А за день до этого в Украину пытался въехать его сообщник Роман Банных, которого украинские пограничники не пропустили.

По имеющейся информации, вторая попытка Банных приехать в Украину связана с планами диверсионной работы на Луганщине, в частности организации массовых акций 6 апреля.