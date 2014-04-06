В Донецке открыли криминальное дело по факту захвата ОГА

В Донецке начато расследование по факту сегодняшнего захвата здания областной государственной администрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, правоохранители начали расследование по ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки). Уже создана следственно-оперативная группа, милиция устанавливает организаторов силового захвата ОГА, отметили в прокуратуре.

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В настоящее время пророссийски настроенные митингующие находятся в захваченном здании, баррикадируют входы и выходы. Они, угрожая сформировать свой «народный областной совет», требуют немедленного созыва внеочередной сессии облсовета и принятия депутатами решения о проведении в регионе референдума о присоединении к России.

Фотогалерея "Сепаратисты в Донецке прорвались в ОГА и ставят ультиматумы власти"