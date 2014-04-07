ЕС следит за ситуацией на востоке Украины и выражает обеспокоенность

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила Майя Косьянчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешним делам и политике безопасности Кэтрин Эштон.

"Мы следим за ситуацией очень пристально и с обеспокоенностью. Хочу подчеркнуть, что любые политические требования в Украине должны осуществляться ненасильственным способом. Это значит, что требования должны доноситься демократическим способом и через верховенство права", - сказала Косьянчич журналистам.

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"Мы твердо стоим за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и мы в этом плане поддерживаем украинское правительство. Мы продолжаем призывать к деэскалации кризиса и к избежанию дальнейшей дестабилизации в Украине, и мы будем продолжать следить за развитием ситуации", - добавила она.

Как сообщалось, 6 апреля пророссийские митингующие захватили здание Харьковской ОГА. В Донецке пророссийскими активистами также захвачены здания ОГА и СБУ. В Луганске сепаратисты взяли штурмом Управление СБУ.