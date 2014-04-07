В сети появилось видео, как сепаратисты делят деньги возле СБУ в Луганске

Видео под названием "В Луганске возле СБУ сепаратисты делят деньги" появилось в аккаунте "Группа Евромайдан СОС" на YouTube.

Одновременно с получением денег, люди из толпы скандуть "референдум".

Кроме того, на видео можно услышать, как за кадром участники собрания говорят: "Зоходите, нужны люди... бутерброды... будем ночевать здесь".

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Луганске сепаратисты захватили здание УСБУ.Читайте такжеПровокации сепаратистов на Востоке Украины: захват СБУ в Луганске, Донецкой и Харьковской ОГА

Во время штурма были выбиты входные двери в здании, камнями разбиты окна, митингующим удалось ворваться внутрь управления и установить на козырьке здания флаг Российской Федерации.

Во время штурма УСБУ пострадали 9 человек.

6 апреля председатель Луганской облгосадминистрации Михаил Болотских начальник Луганского областного ГУ МВД Владимир Гуславский провели с захватчиками здания переговоры, после которых были освобождены из-под стражи 6 пророссийских активистов, задержанных за сепаратизм.