В Луганске при захвате здания СБУ сепаратистами пострадало 9 человек

Во время захвата здания СБУ 9 лицами были получены телесные повреждения различного характера и степени тяжести:

"21-летний военнослужащий госпитализирован в ЛОКЛ с диагнозом закрытая травма шеи, ушиб шейного отдела позвоночника; 38- летний эксперт-криминалист получил телесные повреждения в виде резаных ран правой кисти руки; 60 -летний житель Луганска получил телесные повреждения в виде межреберная невралгия; 16- летняя жительница Луганска госпитализирована с диагнозом ушиб правого локтевого сустава, отравление газом; 40-летний житель Луганска госпитализирован с диагнозом отравление газом, гипертензионный криз, носовое кровотечение; 30-летний житель Луганска получил телесные в виде ушиба левой кисти; 30-летняя особа (неустановленные анкетные данные) — отравление газом, осложненный гипертензионный криз; 36- летний житель Луганска — сотрясение головного мозга; 34- летний житель Луганска — колото-резаная рана левой кисти и правого уха", - передает Восточный вариант. Читайте такжеСепаратисты захватили оружие и продолжают блокировать здание СБУ в Луганске

По данному факту возбуждены уголовные производства по статьям 294 ч. 1 (Массовые беспорядки) и 341 (Захват зданий или сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти)УК Украины.