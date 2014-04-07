Нацбанк опровергает информацию о захвате своего отделения в Луганске

Национальный банк Украины опровергает информацию о захвате своего отделения в Луганске, сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора.

«Информация о захвате здания Национального банка в Луганской области, которая сегодня появилась в ряде СМИ, не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

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По информации регулятора, по состоянию на утро понедельника, 7 апреля, учреждение работает в штатном режиме, все подразделения на местах и выполняют свои функции.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, о том что в Луганске сепаратисты захватили областной филиал Национального банка Украины.