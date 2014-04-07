Луганские сепаратисты захватили филиал Нацбанка

Есть сигналы о подготовке захвата других стратегических объектов в городе, сообщает УНН. На улицах Луганска возводятся баррикады, к сепаратистам подвозят товарные контейнеры с неизвестным содержимым.

В Луганске СБУ освободила из-под стражи шесть сепаратистов, освобожденных привезли к зданию захваченного управления СБУ и передали пророссийским активистам.

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6 апреля, во время пророссийского митинга в Луганске радикально настроенные активисты штурмовали управление СБУ. Митингующие пробрались на второй этаж здания и начали бить окна кирпичами.