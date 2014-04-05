В Крыму задержали фанов "Днепра"

У фанов отобрали мобильные телефоны и «обвиняют» их в принадлежности к «Правому сектору», сообщает сайт клуба.

Одному из фанатов все же удалось связаться с материком и обрисовать ситуацию.

Напомним, днепропетровский «Днепр» со счетом 2:0 выиграл у «Таврии» в Симферополе матч 24-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, который стал первым в этом городе в 2014-м году.