В Крыму задержали фанов "Днепра"
18:17, 05 апреля 2014Политика
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Часть болельщиков «Днепра», которые отправились поддержать команду на матч с Таврией в Симферополь, задержали в милиции Крыма.
Днепр переиграл Таврию, фанов арестовали / fcdnipro.ua
У фанов отобрали мобильные телефоны и «обвиняют» их в принадлежности к «Правому сектору», сообщает сайт клуба.
Одному из фанатов все же удалось связаться с материком и обрисовать ситуацию.
Напомним, днепропетровский «Днепр» со счетом 2:0 выиграл у «Таврии» в Симферополе матч 24-го тура чемпионата украинской футбольной Премьер-лиги, который стал первым в этом городе в 2014-м году.
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