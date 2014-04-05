Летчики заверили, что воздушные ворота Украины - в безопасности

От мнимой воздушной атаки их прикрывают истребители, - говорится в сюжете ТСН. Военные уверяют, что плановые обучения: сейчас идет так называемая активная фаза.

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Машины взлетают с аэродрома "Кульбакино", поражают наземные цели на Киево-Александровском полигоне, что за 90 километров отсюда. Главная задача маневров - отработать взаимодействие между различными подразделениями. Авиаторы признаются, что ценят каждый полет, а тем более с применением настоящих боевых бомб и ракет.

За время пока продолжаются маневры, свою квалификацию на практике подтвердили еще пять военных летчиков. Военные уверяют, что воздушные ворота Украины в безопасности. Со времени объявления мобилизации здесь круглосуточное дежурство.

Вместе с николаевскими военными летчиками на аэродроме Кульбакино" боевое дежурство несут 200 их коллег из Бельбека и 50 из Новофедоровки. В ближайшее время ждут еще две сотни воинов из Сак.