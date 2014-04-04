Военное вмешательство России началось не в Крыму, а с событий на Майдане - глава СБУ

Об этом заявил глава СБУ Валентин Наливайченко в эфире программы « Шустер-Live» сегодня вечером.

"Этот генерал -полковник неоднократно вызывал на доклад тогдашнего председателя СБУ Александра Якименко и планировал так называемую «антитеррористическую» операцию против украинских граждан", - отметил Наливайченко.

«Военное вмешательство России по существу началось не в Крыму, а с событий на Майдане, по вмешательству генералитета РФ в события в Украине. Мы должны защитить украинских граждан от иностранных спецслужб и от их генералов, настаиваем на допросах, приговоре суда и привлечении к ответственности», - сказал глава СБУ.

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Также, по его словам, российская сторона должна предоставить информацию об основаниях и заказчиках с украинской стороны поставки в Украину грузов спецсредств для использования против участников массовых акций протеста, которые прибыли из Российской Федерации в Украину рейсами "Чкаловск - Киев " 21 января и 24 января 2014 года.

Наливайченко отметил, что при необходимости для наказания виновных можно выйти на уровень Международного трибунала по примеру Боснии.

«Поэтому мы будем добиваться привлечения виновных к ответственности на украинском и международном уровне», - заверил Наливайченко.