ПР планирует лишить полномочий руководителей 8 региональных парторганизаций

Об этом сообщается на официальном сайте ПР.

Президиум, “заслушав информацию о ситуации, сложившейся в отдельных региональных организациях Партии регионов”, руководствуясь Уставом, решил рекомендовать Политсовету партии “рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий руководящих органов и руководящих лиц Киевской городской (Анатолия Голубченко), Винницкой (Ивана Мовчана), Житомирской (Сергея Рыжука), Киевской (Юрия Бойко), Кировоградской (Сергея Ларина), Одесской (Николая Скорика) и Черновицкой (Михаила Папиева) областных организаций”.

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