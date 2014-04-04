ПР планирует лишить полномочий руководителей 8 региональных парторганизаций
20:39, 04 апреля 2014Политика
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Президиум Политсовета Партии регионов пришел к выводу о необходимости прекратить полномочия руководителей 7 областных парторганизаций, в том числе Киевской городской.
Партия регионов лишает полномочий руководителей восьми парторганизаций
Об этом сообщается на официальном сайте ПР.
Президиум, “заслушав информацию о ситуации, сложившейся в отдельных региональных организациях Партии регионов”, руководствуясь Уставом, решил рекомендовать Политсовету партии “рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий руководящих органов и руководящих лиц Киевской городской (Анатолия Голубченко), Винницкой (Ивана Мовчана), Житомирской (Сергея Рыжука), Киевской (Юрия Бойко), Кировоградской (Сергея Ларина), Одесской (Николая Скорика) и Черновицкой (Михаила Папиева) областных организаций”.
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