На следующей неделе Россию могут лишить полномочий в ПАСЕ

18:01, 04 апреля 2014
Политика
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По словам Генсека ПАСЕ, вероятнее всего вопрос о санкциях против российской делегации будет вынесен на обсуждение во второй половине дня в среду, 9 апреля, или утром в четверг, 10 апреля.

REUTERS

Вопрос о частичном или полном лишении российской делегации полномочий на Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) непременно будет обсуждаться в ходе весенней сессии ассамблеи, которая пройдет в Страсбурге с 7 по 11 апреля. Об этом в интервью корреспонденту Радио Свобода в Париже сообщил Генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий. 

По словам Генсека ПАСЕ, согласно уставу Совета Европы, на пленарной сессии ассамблеи должны обсуждаться поданные парламентариями проекты резолюций, отвечающие заданным критериям. В данном случае, отмечает Савицкий, запрос был подан несколькими парламентскими группами, представленными в ПАСЕ, и отвечает всем необходимым требованиям. Поэтому, у ассамблеи нет иного выхода, как вынести данный вопрос на голосование. 

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Собеседник радиостанции отметил, что точная дата и время обсуждения этого вопроса будут установлены в понедельник 7 апреля, в первый день весенней сессии ПАСЕ, после получения соответствующих рекомендаций одной из парламентских комиссий. По словам Генсека ПАСЕ, вероятнее всего вопрос о санкциях против российской делегации будет вынесен на обсуждение во второй половине дня в среду, 9 апреля, или утром в четверг, 10 апреля.

Войцех Савицкий высказал сожаление по поводу высказываний некоторых российских политиков о том, что Совет Европы является устаревшей, более не эффективной организацией, дублирующей функции Евросоюза. По его словам, подобный подход может объясняться лишь незнанием истинных функций Совета Европы. 

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