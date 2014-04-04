Джемилев: Турция не может радикально действовать против России

Об этом в эфире телепрограммы «Голоса Америки» «Час. Time» заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, который имел в Турции встречу с министром иностранных дел Ахметом Давутоглу, передает Радио Свобода.

По его словам, более активным действиям Турции мешает экономическая зависимость, потому что «50% газа они получают из России, товарооборот между этими странами составляет 38 миллиардов долларов». «Если это все прекратить, то экономика окажется в критическом положении», - отметил Джемилев.

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Он добавил, что после оккупации Крыма Россией просил Анкару закрыть Босфорский пролив для прохождения российских военных кораблей и приблизить турецкий флот к берегам полуострова, «чтобы агрессор не чувствовал себя так уверенно».

Турецкая сторона ответила, что первый из этих шагов противоречит международным соглашениям по судоходству, а второй требует решения НАТО.

Вместе с тем Турция заявляет о неприятии российской аннексии Крыма и продолжает считать полуостров территорией Украины.