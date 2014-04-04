Расмуссен исключает размещение в Восточной Европе крупных сил НАТО

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен.

Он назвал несоответствующими действительности высказывания на данную тему российской стороны.

"Это основывается на неправильной интерпретации Основополагающего акта Россия-НАТО от 1997 года. В нем НАТО обещает обеспечивать коллективную оборону, используя подкрепления, но не размещать существенное количество дополнительных войск на постоянной основе", - сказал Расмуссен.

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Расмуссен обвинил Россию в подрыве принципов сотрудничества с Североатлантическим альянсом.

"Мы не нарушили Римскую декларацию, и я удивлен, что Россия может утверждать, что НАТО нарушила свои обязательства, потому что она (Россия) сама нарушает все принципы и собственные международные обязательства", - заявил Расмуссен.

"Поэтому мы не можем вести дела, как обычно", - добавил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ждет ответа от НАТО на дополнительное присутствие контингента альянса на территории восточноевропейских государств.

"Что касается планов наращивания военного присутствия сил НАТО на территории членов этого альянса из числа восточноевропейских государств, то мы, безусловно, исходим из того, что в отношениях РФ и НАТО тоже действуют определенные правила, включая Римскую декларацию и основополагающий акт Совета Россия-НАТО, в соответствии с которыми не должно быть постоянного военного дополнительного присутствия (натовских сил) на территории восточноевропейских государств, - сказал он. - Мы адресовали соответствующие вопросы альянсу".

Москва ожидает "не просто ответа, а ответа, который будет в полной мере основываться на уважении согласованных с нами правил", подчеркнул министр.